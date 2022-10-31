Окупант скаржиться на великі втрати та відсутність підтримки, - перехоплення ГУР

"Всі скаржаться, а у нас взводний, командир взводу, отримав поранення три дні тому. Я перев'язував його. А тепер я за нього", - пояснив росіянин знайомій дівчині.

Потім окупант поскаржився, що найближчий штаб знаходиться за 4,5 кілометри. Через брудну землю дуже важко просуватись, тому вони вимушені повзти максимум на 150 метрів. Дівчина після його слів переконалась, що все виглядає красиво лише по телебаченню.

"Який там просунулись. Нас луплять, як кошенят. 12 загиблих, поранених понад 40 осіб. Луплять з міномета, ми навіть і доїхати не змогли, стрибали з автомобілів", - поскаржився окупант.

Росіянин додав, що більшість військових втратили свої речі, допомоги з РФ не вистачає, тому настрій далеко не переможний.