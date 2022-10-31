Оккупант жалуется на большие потери и отсутствие поддержки, - перехват ГУР

"Все жалуются, а у нас взводный, командир взвода, получил ранение три дня назад. Я перевязывал его. А теперь я за него", - объяснил россиянин знакомой девушке.

Затем оккупант пожаловался, что ближайший штаб находится в 4,5 километрах. Из-за грязной земли очень трудно продвигаться, поэтому они вынуждены ползти максимум на 150 метров. Девушка после его слов убедилась, что все выглядит красиво только по телевидению.

"Какой там продвинулись. Нас лупят, как котят. 12 погибших, раненых более 40 человек. Лупят из миномета, мы даже и доехать не смогли, прыгали с автомобилей", - пожаловался оккупант.

Россиянин добавил, что большинство военных потеряли свои вещи, помощи с РФ не хватает, поэтому настроение далеко не победное.