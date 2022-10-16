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Окупант розкрив схему, як Росія позбавляється від солдатів, що біжать з фронту (перехоплення)

Фото: солдатів РФ, що біжать з фронту, вбивають свої ж (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На позиціях російських окупантів в Україні діє багаторівнева система ліквідації солдатів, які намагаються тікати з фронту. Так, покликаних на війну в Україну ув'язнених при спробі відступу вбивають рядові солдати, а тих - спеціальні загони, які чатують на дезертирів у них же за спиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення СБУ розмови окупанта.

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит - замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть, убежать нереально - свои пристрелят", - бідкається окупант.

Він скаржиться своїй дружині, що "за документами" він взагалі не повинен бути на війні - бо ж за планом зараз має бути на навчаннях.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!" - пояснює росіянин.

Як повідомлялося, раніше у перехопленні ГУР російські окупанти зізнавалися, що їхня артилерія "працює" багато, проте марно. Водночас вони захоплюються точністю українських артилеристів.

Нагадаємо, за останню добу ЗСУ знищили ще 300 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже 65 тисяч своїх військових.

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Служба безпеки України