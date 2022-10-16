Окупант розкрив схему, як Росія позбавляється від солдатів, що біжать з фронту (перехоплення)

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит - замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть, убежать нереально - свои пристрелят", - бідкається окупант.

Він скаржиться своїй дружині, що "за документами" він взагалі не повинен бути на війні - бо ж за планом зараз має бути на навчаннях.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!" - пояснює росіянин.