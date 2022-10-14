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"Точно влучають". Росіяни захоплюються влучністю артилеристів ЗСУ (перехоплення)

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Україна, П'ятниця 14 жовтня 2022 09:34
"Точно влучають". Росіяни захоплюються влучністю артилеристів ЗСУ (перехоплення) Фото: окупанти захоплюються майстерністю артилеристів ЗСУ (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зізнаються, що їхня артилерія "працює" багато, проте марно. Водночас вони захоплюються влучністю українських артилеристів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові російський солдат розповів рідні про ситуацію на фронті та скаржився, що їхня артилерія не влучає в цілі.

"Наші, вони часто стріляють. Прям дуже-дуже часто, багато. Тільки вони не знають, попадають чи ні. А укропи, вони стріляють рідко, але, якщо вони стріляють, вони точно падають", - сказав окупант.

За його словами, у росіян часто здають нерви на фронті. Їм маряться невидимі вороги, тому окупанти часто сидять в окопах.

"У деяких наших вже нерви здають. Починають з привидами стрілятися. Там нікого немає, а він х**рить з автомата туди. Потім всю роту підіймають через це. Всі півночі в окопах потім, думають, що атака", - пояснив російський окупант.

Нагадаємо, Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 64 тисячі військових. За минулу добу ЗСУ знищили 500 окупантів.

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