Оккупант раскрыл схему, как Россия избавляется от бегущих с фронта солдат (перехват)

На позициях российских оккупантов в Украине действует многоуровневая система ликвидации солдат, которые пытаются бежать с фронта. Так, призванных на войну в Украину заключенных при попытке отступления убивают рядовые солдаты, а тех - специальные отряды, которые караулят дезертиров у них же за спиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ разговора оккупанта.
"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит - замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть, убежать нереально - свои пристрелят", - жалуется оккупант.
Он жалуется своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне - ведь по плану сейчас должен быть на учениях.
"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!" - объясняет россиянин.
Как сообщалось, ранее в перехвате ГУР российские оккупанты признавались, что их артиллерия "работает" много, однако бесполезно. В то же время они восхищаются точностью украинских артиллеристов.
Напомним, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 300 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже 65 тысяч своих военных.
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