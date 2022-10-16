Оккупант раскрыл схему, как Россия избавляется от бегущих с фронта солдат (перехват)

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит - замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть, убежать нереально - свои пристрелят", - жалуется оккупант.

Он жалуется своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне - ведь по плану сейчас должен быть на учениях.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!" - объясняет россиянин.