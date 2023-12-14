Окупант поскаржився на приховування втрат в армії РФ біля Бахмута (перехоплення)

Російський військовий у розмові зі знайомим поскаржився на великі втрати на фронті в районі Бахмута та те, що в Росії замовчують цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

За його словами, росіяни дізнаються про кількість загиблих у соцмережах. А Ось на телебаченні транслюють лише нібито перемоги у війні проти України.

Також він говорить, що значних втрат російська армія зазнає в районі Бахмута. Росія постійно направляє туди солдат для наступу.

"Просуваються наші, просуваються по новинах принаймні. По телевізору. Тільки в контакті дізнаєшся - загинув той, загинув той. Як в армії, дні рахуєш, так", - каже росіянин.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

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