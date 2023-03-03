Окупант поскаржився дружині на "вагнерівців" та велику кількість втрат на фронті (перехоплення)

Російський військовий поскаржився у телефонній розмові з дружиною на те, що йому доводиться воювати поруч із колишніми ув'язненими, які підписали контракт з ПВК "Вагнера".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управляння розвідки.

За його словами, "вагнерівці" розповідали, що війна має закінчстись нібито у лютому 2023 року. Вони говорили, що Росія ніби то планує виводити свії війська з території України.

При цьому окупант скаржився, що "вагнерівці" ведуть себе не зовсім адекватно. Вони вживають наркотичні речовини. Через це вони не встигають реагувати на обстріли і серед них дуже великі втрати.