RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупант пожаловался жене на "вагнеровцев" и большое количество потерь на фронте (перехват)

Фото: оккупант пожаловался жене на "вагнеровцев" и большое количество потерь на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный пожаловался в телефонном разговоре с женой на то, что ему приходится воевать рядом с бывшими заключенными, подписавшими контракт с ПИК "Вагнера".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По его словам, "вагнеровцы" рассказывали, что война должна закончиться якобы в феврале 2023 года. Они говорили, что Россия будто бы планирует выводить свои войска с территории Украины.

При этом оккупант жаловался, что "вагнеровцы" ведут себя не совсем адекватно. Они используют наркотические вещества. Поэтому они не успевают реагировать на обстрелы и среди них очень большие потери.

Напомним, что Россия ежедневно теряет большое количество своих военных при попытке захватить и оккупировать Украину.

Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК ВагнераГлавное управление разведкиВойна России против Украины