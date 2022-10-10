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Окупант поскаржився дружині на стрімкий наступ ЗСУ на півдні, - ГУР

Фото: окупант розповів дружині про стрімкий наступ ЗСУ на півдні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовець російської армії поскаржився своїй дружині на успішне настання українських військових на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Хорошого у нас мало. Ну, ось з ранку з'їздили на позицію, речі, що залишилися, забрали. Стали стріляти і ми швидко звалили звідти. Щось вони просуваються. Вони ще ближче до нас підійшли. Були за 5-6 км, а зараз – за 2-3 км від нас, лише годину ходьби, відступити не встигнемо", - йдеться в радіоперехопленні.

Раніше ми писали, що російські війська, які зараз воюють на території України, не вірять у те, що мобілізовані росіяни допоможуть їм на фронті.

Також раніше у перехопленій розмові окупант розповів, як їх коригувальники наводять вогонь за своїми. При цьому ЗСУ вбивають росіян не шкодуючи - "пачками", а самі окупанти називають себе "м'ясом".

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