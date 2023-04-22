Окупант нафантазував дітей на фронті та захоплення танка Leopard (перехоплення)

"Дітей п'ять днів тому вислідили, наші позиції, карту малювали для хохлів. Де знаходимось, де стоїмо. Двох взяли вже. Зараз у них набір йде, малолітки в основному. Міномет в*бали, знаєш хто там працював? Дівчина 16 чи 17 років. Стріляє, її розвідником взяли. Вже немає кого посилати, всіх підряд", - розповів окупант.

Окрім того, загарбник заявив про нібито захоплення танка Leopard. Він також стверджує що ця техніка була в Україні ще у 2015 році.

"Леопарди" (танки Leopard, - ред.) коли відправляли сюди, але вони вже давно тут були, ще у 2015 році. Взяли чувака з цим "Леопардом" коротше, ну з цим танком. Там сидять 20-25-літні пи*дюки", - сказав він.

Військовий РФ також поскаржився, що навіть якщо окупанти відмовляються іти в атаку, їм все одно не уникнути смерті. Адже за таке відправляють до в'язниці, а звідти - знову до армії.

"Там контузія була в одного, вони тоді в розвідку ходили, під обстріл кулемета попали, коли назад йшли. І коротше, голову навіть не встиг висунути, як по них почав кулемет працювати. Вони назад, а їм наші командири кажуть, чого прийшли - йдіть вперед. Одного контузило, а другий каже, що краще 500-м поїду, типу у в'язницю краще", - розповів окупант.