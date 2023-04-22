Оккупант нафантазировал детей на фронте и захват танка Leopard (перехват)

"Детей пять дней назад выследили, наши позиции, карту рисовали для хохлов. Где находимся, где стоим. Двоих взяли уже. Сейчас у них набор идет, малолетки в основном. Миномет вь*бали, знаешь кто там работал? Девушка 16 или 17 лет. Стреляет, ее разведчиком взяли. Уже некого посылать, всех подряд", - рассказал оккупант.

Кроме того, захватчик заявил о якобы захвате танка Leopard. Он также утверждает, что эта техника была в Украине еще в 2015 году.

"Леопарды" (танки Leopard - ред.) когда отправляли сюда, но они уже давно здесь были, еще в 2015 году. Взяли чувака с этим "Леопардом" короче, ну с этим танком. Там сидят 20-25-летние пи*дюки", - сказал он.

Военный РФ также пожаловался, что даже если оккупанты отказываются идти в атаку, им все равно не избежать смерти. Ведь за такое отправляют в тюрьму, а оттуда - снова в армию.

"Там контузия была у одного, они тогда в разведку ходили, под обстрел пулемета попали, когда назад шли. И короче, голову даже не успел выдвинуть, как по ним начал пулемет работать. Они назад, а им наши командиры говорят, зачем пришли - идите вперед. Одного контузило, а другой говорит, что лучше 500-м поеду, типа в тюрьму лучше", - рассказал оккупант.