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"Нас тут утюжать просто". Окупант розповідає про "складну ситуацію" у Кремінній (перехоплення)

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Вівторок 18 квітня 2023 19:06
"Нас тут утюжать просто". Окупант розповідає про "складну ситуацію" у Кремінній (перехоплення) Фото: окупант розповідає про "складну ситуацію" у Кремінній (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський військовослужбовець розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Хохли до нас підходять на 20 метрів. От вчора вони підповзли до нас. У нас, коротше, шестеро 200-х вчора було, - розповів окупант.

За словами загарбника, його бригада знаходиться у Кремінній Луганської області.

"Нас тут, коротше, утюжать просто. Пацанів зах*ярили просто в кашу. Ось ми вчора в наступ, бл*дь, ходили, нас просто розп*здили, бл*дь, взагалі в димоган. І ми знову відійшли", - поскаржився дружині військовий РФ.

Окупант також розповів про переведення до бригади, в якій з п'яти тисяч солдатів залишилося близько 200 осіб.

"А, х*й знає, куди нас, бл*дь, в чергову ж*пу зашлють. Через два тижні можеш собі нового чоловіка шукати. Тут просто пацанів на м'ясо відправляють", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський військовий поскаржився дружині, що його разом з іншими окупантами постійно обстрілюють українські військові. Через це армія РФ зазнає значних людських втрат.

Також раніше ми писали, що у черговому перехоплені розвідки, російський окупант жаліється дружині про бойові дії на території України. Усі солдати згоді повернутись додому, а половина виданих автоматів - клинить.

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