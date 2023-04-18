"Нас тут утюжать просто". Окупант розповідає про "складну ситуацію" у Кремінній (перехоплення)
Російський військовослужбовець розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
"Хохли до нас підходять на 20 метрів. От вчора вони підповзли до нас. У нас, коротше, шестеро 200-х вчора було, - розповів окупант.
За словами загарбника, його бригада знаходиться у Кремінній Луганської області.
"Нас тут, коротше, утюжать просто. Пацанів зах*ярили просто в кашу. Ось ми вчора в наступ, бл*дь, ходили, нас просто розп*здили, бл*дь, взагалі в димоган. І ми знову відійшли", - поскаржився дружині військовий РФ.
Окупант також розповів про переведення до бригади, в якій з п'яти тисяч солдатів залишилося близько 200 осіб.
"А, х*й знає, куди нас, бл*дь, в чергову ж*пу зашлють. Через два тижні можеш собі нового чоловіка шукати. Тут просто пацанів на м'ясо відправляють", - додав він.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський військовий поскаржився дружині, що його разом з іншими окупантами постійно обстрілюють українські військові. Через це армія РФ зазнає значних людських втрат.
Також раніше ми писали, що у черговому перехоплені розвідки, російський окупант жаліється дружині про бойові дії на території України. Усі солдати згоді повернутись додому, а половина виданих автоматів - клинить.
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