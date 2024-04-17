Окупант у Лисичанську розстріляв двох чоловіків. ЗМІ повідомили, що він мав судимість

Видання вказує, що трупи з вогнепальними пораненнями двох жителів Лисичанська знайшли в будинку на провулку Червоному. Серед загиблих вказуються 51-річний Андрій Тонченко і 34-річний Віктор Барвінок.

Пізніше за підозрою у вбивстві затримали 57-річного російського військовослужбовця Василя Сажина. Він заявив, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків з автомата.

Видання з'ясувало, що окупант служить у підрозділі "Шторм", раніше він був судимий за розбій, ДТП із постраждалими і крадіжки.