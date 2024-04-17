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Оккупант в Лисичанске расстрелял двух мужчин. СМИ сообщили, что он имел судимость

Архивное фото: оккупант в Лисичанске расстрелял двух людей (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Лисичанске (Луганская область) пьяный российский военный из автомата расстрелял двух человек. Ранее захватчик имел судимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Издание указывает, что трупы с огнестрельными ранениями двух жителей Лисичанска нашли в доме на переулке Красном. Среди погибших указываются 51-летний Андрей Тонченко и 34-летний Виктор Барвинок. 

Позже по подозрению в убийстве задержали 57-летнего российского военнослужащего Василия Сажина. Он заявил, что распивал с местными жителями алкоголь, а потом они поссорились, и он расстрелял обоих мужчин из автомата.

Издание выяснило, что оккупант служит в подразделении "Шторм", ранее он был судим за разбой, ДТП с пострадавшими и кражи. 

Оккупанты убивают гражданских и военнопленных

Российские войска неоднократно расстреливали людей в оккупации, а также украинских воинов, которые сдавались в плен.

Недавно СМИ сообщали, что двое военных РФ расстреляли троих гражданских во временно оккупированном селе Коханы под Херсоном.

Также после выхода ВСУ из Авдеевки стало известно о расстреле нескольких пленных украинских воинов российскими войсками.

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Российская ФедерацияЛуганскЛисичанскВойна в Украине