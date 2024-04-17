Оккупант в Лисичанске расстрелял двух мужчин. СМИ сообщили, что он имел судимость

Издание указывает, что трупы с огнестрельными ранениями двух жителей Лисичанска нашли в доме на переулке Красном. Среди погибших указываются 51-летний Андрей Тонченко и 34-летний Виктор Барвинок.

Позже по подозрению в убийстве задержали 57-летнего российского военнослужащего Василия Сажина. Он заявил, что распивал с местными жителями алкоголь, а потом они поссорились, и он расстрелял обоих мужчин из автомата.

Издание выяснило, что оккупант служит в подразделении "Шторм", ранее он был судим за разбой, ДТП с пострадавшими и кражи.