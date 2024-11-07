Окультурення значно їх змінило: як раніше виглядали популярні овочі й фрукти (відео)
Сучасні фрукти й овочі значно відрізняються від своїх диких предків. Процес окультурення змінив розмір, смак і текстуру багатьох рослин, зробивши їх такими, якими ми знаємо їх сьогодні.
РБК-Україна із посиланням на відомого генетика і біогеронтолога, кандидата біологічних наук Олександра Коляду розповідає, як змінилися фрукти й овочі з моменту їх окультурення.
За словами Коляди, наприклад, дике авокадо колись було маленьким і з великим насінням, тоді як сучасне має велику кремову м’якоть. Банани, які раніше мали тверду текстуру та крупне насіння, тепер солодкі й практично безнасінні. Змінилася і кукурудза, яка походить від дикої трави тевсінте, ставши більшою та багатшою на крохмаль.
Однак селекція вплинула на вміст деяких вітамінів і поживних речовин. Наприклад, сучасні банани містять більше цукру, але мають менше вітамінів і мінералів, ніж дикі сорти. Подібно до цього, морква втратила частину своїх природних антиоксидантів через селекцію на великий розмір і солодкість.
Хоча окультурення знизило концентрацію деяких вітамінів, сучасні методи вирощування, зокрема добрива та контроль якості, дозволяють підвищувати рівень мінералів і вітамінів у рослинах. Крім того, завдяки окультуренню ми отримали більш різноманітний та доступний раціон, що забезпечує необхідні поживні речовини за умови збалансованої дієти, зазначає біогеронтолог.
Раніше РБК-Україна розповідало, що приготування овочів змінює їхній поживний склад, і спосіб готування має значення для збереження вітамінів. Дієтолог Сара Шліхтер зазначає, що процес варіння та інші способи приготування можуть або зберегти, або знизити рівень поживних речовин, таких як вітамін С та вітаміни групи В, які розчиняються у воді. Варіння, наприклад, може призвести до вимивання водорозчинних вітамінів у воду, що особливо стосується овочів, багатих на ці елементи, як-от броколі, шпинат і солодкий перець.
Також ми розповідали, що овочі – це ключовий елемент здорового раціону, що постачає організм необхідними поживними речовинами, вітамінами та мінералами. Однак користь від овочів залежить від їхнього вибору, способу приготування та способу споживання, що має важливе значення для підтримки оптимального здоров’я.
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