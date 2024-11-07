Окультурення значно їх змінило: як раніше виглядали популярні овочі й фрукти (відео)

Сучасні фрукти й овочі значно відрізняються від своїх диких предків. Процес окультурення змінив розмір, смак і текстуру багатьох рослин, зробивши їх такими, якими ми знаємо їх сьогодні.

РБК-Україна із посиланням на відомого генетика і біогеронтолога, кандидата біологічних наук Олександра Коляду розповідає, як змінилися фрукти й овочі з моменту їх окультурення.

За словами Коляди, наприклад, дике авокадо колись було маленьким і з великим насінням, тоді як сучасне має велику кремову м’якоть. Банани, які раніше мали тверду текстуру та крупне насіння, тепер солодкі й практично безнасінні. Змінилася і кукурудза, яка походить від дикої трави тевсінте, ставши більшою та багатшою на крохмаль.

Однак селекція вплинула на вміст деяких вітамінів і поживних речовин. Наприклад, сучасні банани містять більше цукру, але мають менше вітамінів і мінералів, ніж дикі сорти. Подібно до цього, морква втратила частину своїх природних антиоксидантів через селекцію на великий розмір і солодкість.

Хоча окультурення знизило концентрацію деяких вітамінів, сучасні методи вирощування, зокрема добрива та контроль якості, дозволяють підвищувати рівень мінералів і вітамінів у рослинах. Крім того, завдяки окультуренню ми отримали більш різноманітний та доступний раціон, що забезпечує необхідні поживні речовини за умови збалансованої дієти, зазначає біогеронтолог.