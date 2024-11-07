Окультуривание значительно их изменило: как раньше выглядели популярные овощи и фрукты (видео)
Современные фрукты и овощи значительно отличаются от своих диких предков. Процесс окультуривания изменил размер, вкус и текстуру многих растений, сделав их такими, какими мы знаем сегодня.
РБК-Украина со ссылкой на известного генетика и биогеронтолога, кандидата биологических наук Александра Коляду, рассказывает, как изменились фрукты и овощи с момента их окультуривания.
По словам Коляды, например, дикое авокадо когда-то было маленьким и с большими семенами, тогда как современное имеет большую кремовую мякоть. Бананы, которые раньше имели жесткую текстуру и крупные семена, теперь сладкие и практически безсемянные. Изменилась и кукуруза, которая происходит от дикой травы тевсинте, став больше и богаче крахмалом.
Однако селекция повлияла на содержание некоторых витаминов и питательных веществ. К примеру, современные бананы содержат больше сахара, но имеют меньше витаминов и минералов, чем дикие сорта. Подобно этому, морковь потеряла часть своих природных антиоксидантов из-за селекции на большой размер и сладость.
Хотя окультуривание снизило концентрацию некоторых витаминов, современные методы выращивания, в частности, удобрения и контроль качества, позволяют повышать уровень минералов и витаминов в растениях. Кроме того, благодаря окультуриванию мы получили более разнообразный и доступный рацион, обеспечивающий необходимые питательные вещества при сбалансированной диете, отмечает биогеронтолог.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что приготовление овощей изменяет их питательный состав и способ приготовления имеет значение для сохранения витаминов. Диетолог Сара Шлихтер отмечает, что процесс варки и другие способы приготовления могут либо сохранить, либо снизить уровень питательных веществ, таких как витамин С и витамины группы В, которые растворяются в воде. Варка, например, может привести к вымыванию водорастворимых витаминов в воду, что особенно касается овощей, богатых этими элементами, как брокколи, шпинат и сладкий перец.
Также мы рассказывали, что овощи – это ключевой элемент здорового рациона, снабжающий организм необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами. Однако польза от овощей зависит от их выбора, способа приготовления и способа потребления, что имеет важное значение для поддержания оптимального здоровья.
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