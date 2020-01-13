Окуеву, директора Caparol и менеджера киевского метро убила одна банда, - полиция

Фото: Амина Окуева (УНИАН)

Причастность банды подтвердила экспертиза ДНК

Убийство Амины Окуевой совершила банда, причастная к убийству директора Caparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького. Об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, зацепку по задержанной группе киллеров дало убийство Миленького в январе 2019 года, когда полиция вышла на подозреваемых.

"Анализируя предыдущие преступления, мы пришли к выводу, что эти лица обоснованно подозреваются в убийстве Зможного в селе Крушынка Васильковского района", - отметил Небитов.

Он подчеркнул, что тогда подозреваемые вышли на свободу, но у них были отобраны образцы ДНК. Позже экспертиза подтвердила, что одному из них принадлежат следы на автомате, найденном на месте убийства Окуевой.

Напомним, ранее сообщалось, что у полиции есть три версии относительно заказчиков убийства Окуевой.

Отметим, украинские правоохранители раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного еще в сентябре 2019 года.