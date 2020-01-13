ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Окуеву, директора Caparol и менеджера киевского метро убила одна банда, - полиция

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 13:47
Окуеву, директора Caparol и менеджера киевского метро убила одна банда, - полиция
Фото: Амина Окуева (УНИАН)

Причастность банды подтвердила экспертиза ДНК

Убийство Амины Окуевой совершила банда, причастная к убийству директора Caparol Павла Зможного и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького. Об этом на пресс-конференции заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, зацепку по задержанной группе киллеров дало убийство Миленького в январе 2019 года, когда полиция вышла на подозреваемых.

"Анализируя предыдущие преступления, мы пришли к выводу, что эти лица обоснованно подозреваются в убийстве Зможного в селе Крушынка Васильковского района", - отметил Небитов.

Он подчеркнул, что тогда подозреваемые вышли на свободу, но у них были отобраны образцы ДНК. Позже экспертиза подтвердила, что одному из них принадлежат следы на автомате, найденном на месте убийства Окуевой.

Напомним, ранее сообщалось, что у полиции есть три версии относительно заказчиков убийства Окуевой.

Отметим, украинские правоохранители раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного еще в сентябре 2019 года.

Убийство в Каховке: руководство отдела полиции уволили
Новости Украины преступленияАмина Окуева
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь