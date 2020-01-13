Окуєву, директора Caparol і менеджера київського метро вбила одна банда, - поліція

Фото: Аміна Окуєва (УНІАН)

Причетність банди підтвердила експертиза ДНК

Вбивство Аміни Окуєвої здійснила банда, причетна до вбивства директора Caparol Павла Зможного та начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького. Про це на прес-конференції заявив начальник поліції Київської області Андрій Небитов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зачіпку щодо затриманої групи кілерів дало вбивство Миленького в січні 2019 року, коли поліція вийшла на підозрюваних.

"Аналізуючи попередні злочини, ми прийшли до висновку, що ці особи обґрунтовано підозрюються у вбивстві Зможного в селі Крушинка Васильківського району", - зазначив Небитов.

Він підкреслив, що тоді підозрювані вийшли на свободу, але у них були відібрані зразки ДНК. Пізніше експертиза підтвердила, що одному з них належать сліди на автоматі, знайденому на місці вбивства Окуєвої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у поліції є три версії щодо замовників вбивства Окуєвої.

Зазначимо, українські правоохоронці розкрили вбивство директора української компанії німецького концерну Сaparol Павла Зможного ще у вересні 2019 року.