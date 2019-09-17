Прокуратура раскрыла убийство директора Сaparol Украина

Фото: Павел Зможный (в центре, из открытых источников)

В Киевской области задержали подозреваемых в убийстве Павла Зможного

Украинские правоохранители раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol Павла Зможного, совершенное в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

В частности, сообщается о задержании участников преступной группировки, которая занималась заказными убийствами. По данным следствия, в 2016 году члены этой группировки совершили убийство украинской компании немецкого концерна Сaparol.

По данным прокуратуры, задержаны организаторы и исполнители убийства Павла Зможного.

"Есть обоснованные подозрения, что на счету задержанных есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто. В настоящее время следственные действия продолжаются. Принимаются меры по задержанию всех участников преступной организации", - говорится в сообщении.

Отметим, Зможного убили 20 сентября в селе Крушинка Васильковского района Киевской области. Основной версией следствия была профессиональная деятельность бизнесмена.

Напомним, вчера в Мариуполе Донецкой области неизвестные расстреляли отпущенного под домашний арест боевика "Донецкой народной республики" Романа Джумаева. По данным следствия, он принимал участие в боях против украинской армии за Донецкий аэропорт и Дебальцево.