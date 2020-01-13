У полиции есть версии относительно заказчиков убийства Окуевой

Фото: Амина Окуева (УНИАН)

Начальник областной полиции рассказал, что у следствия есть версии, кто является заказчиками убийства

Национальная полиция имеет версии относительно заказчиков убийства Амины Окуевой в 2017 году. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов, передает РБК-Украина.

Он отметил, что задержан подозреваемый в пособничестве при организации убийства. Его ДНК совпало с ДНК, обнаруженном на автомате, кинутом у места преступления.

Начальник областной полиции рассказал, что у следствия есть версии, кто является заказчиками убийства.

"Если коротко, то у нас есть версии относительно заказчиков", - сообщил Небитов, но отказался более подробно о них рассказать.

В то же время, он отметил, что у полиции нет информации, что Окуеву и ее мужа Адама Осмаева якобы могли убить из-за крупного долга.

Небитов также заявил, что на сегодня следствие изучает деятельность организаторов убийства Окуевой не только в пределах Украины, но и в странах Евросоюза.

Напомним, накануне глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании группы киллеров, которых подозревают в убийстве Окуевой.

Окуева была убита 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области в ходе вооруженного нападения на ее автомобиль. Ее муж Адам Осмаев получил ранение.

Это было не первое покушение на супругов. В частности, в июне 2017 года на киевском Подоле киллер заманил их на встречу под предлогом интервью и выстрелил в Осмаева. Однако впоследствии Окуева выстрелом из пистолета обезвредила нападавшего. Киллера Александра Дакара выдали боевикам "ЛДНР" в рамках последнего обмена пленными.