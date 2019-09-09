С октября могут снизить тарифы на электроэнергию для промышленности

Фото: Андрей Герус (Виталий Носач/РБК-Украина)

С 1 сентября тарифы были снижены на 20 копеек

С 1 октября тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут быть снова снижены. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с 1 сентября произошло снижение на 20 копеек.

"Кроме того, сейчас идет работа на понижение электроэнергии для бытовых потребителей. Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - заявил Герус.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии. Постановление Кабинета министров от 21 августа 2019 года № 803 было обнародовано в "Урядовом курьере".

Отметим, что документ позволил снизить тарифы для промышленности на 21 копейку за кВт-ч.

Как писало РБК-Украина ранее, Герус анонсировал, что принятие данного постановления позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-час.

Добавим также, Кабмин утвердил финансовый план государственного предприятия "Оператор рынка" на 2019 год, что создаст условия для внедрения новой модели рынка электрической энергии.

Новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. При этом в июне глава государства Владимир Зеленский предлагал Верховной раде 8-го созыва отложить запуск рынка электроэнергии на один год.