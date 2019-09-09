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З жовтня можуть знизити тарифи на електроенергію для промисловості

Новини » Енергетика    09.09.2019 - 13:58
З жовтня можуть знизити тарифи на електроенергію для промисловості
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

З 1 вересня тарифи були знижені на 20 копійок

З 1 жовтня тарифи на електроенергію для непобутових споживачів можуть бути знову знижені. Про це заявив голова комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Андрій Герус під час погоджувальної ради в парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 1 вересня відбулося зниження на 20 копійок.

"Окрім того, зараз йде робота на пониження електроенергії для непобутових споживачів. Є сподівання, є шанси, що з 1 жовтня тарифи на електроенергію для таких споживачів будуть знижені ще на 10 копійок, а з 1 вересня таке зниження відбулося на 20 копійок", - заявив Герус.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладання спеціальних зобов'язань на учасників ринку електричної енергії. Постанову Кабінету міністрів від 21 серпня 2019 року № 803 було оприлюднено в "Урядовому кур'єрі".

Відзначимо, що документ дозволив знизити тарифи для промисловості на 21 копійку за кВт-год.

Як писало РБК-Україна раніше, Герус анонсував, що прийняття даної постанови дозволить знизити ціни на електроенергію на 21 копійку за кВт-годину.

Додамо також, Кабмін затвердив фінансовий план державного підприємства "Оператор ринку" на 2019 рік, що створить умови для впровадження нової моделі ринку електричної енергії.

Нова модель ринку електроенергії заробила в Україні з 1 липня 2019 року. При цьому в червні глава держави Володимир Зеленський пропонував Верховній раді 8-го скликання відкласти запуск ринку електроенергії на один рік.

У Раді анонсували зниження ціни на газ для населення з вересня Рішення уряду про зниження цін на е/е офіційно оприлюднено
Новини України Андрій ГерусЕлектроенергія
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