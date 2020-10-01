В октябре украинцы будут отдыхать десять дней

Каждый третий день в течение месяца будет выходным
В октябре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 20 рабочих и 10 выходных дней. Количество выходных будет больше благодаря одному праздничному дню.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Согласно закону, дополнительным выходным днем будет понедельник, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.
Отметим, День защитника Украины стал официальным праздником в 2015 году.
Кроме того, 14 октября является официальной датой основания Украинской повстанческой армии (УПА).
Также 14 октября отмечается День украинского казачества. Издавна в этот день в Украине также отмечается большой религиозный праздник - Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря почтительному отношению украинского казачества за этим праздником закрепилось еще и второе название - Казацкая Покрова.
Кроме того, в октябре отмечаются такие праздники:
Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в 2020 году День защитника отечества в качестве любимого праздника указали 13% респондентов.