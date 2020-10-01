У жовтні українці відпочиватимуть десять днів

У жовтні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. Кількість вихідних буде більше завдяки одному святкового дня.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, додатковим вихідним днем буде понеділок, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України.

Зазначимо, День захисника України став офіційним святом у 2015 році.

Крім того, 14 жовтня є офіційною датою заснування Української повстанської армії (УПА).

Також 14 жовтня відзначається День українського козацтва. Здавна в цей день в Україні також відзначається велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва за цим святом закріпилася ще й другу назву - Козацька Покрова.

Крім того, в жовтні відзначаються такі свята:

4 жовтня Всесвітній день тварин

4 жовтня Всесвітній день вчителів

5 жовтня Міжнародний день лікаря

6 жовтня День працівників освіти

8 жовтня День юриста

9 жовтня Всесвітній день пошти

9 жовтня День ріелтора

10 жовтня Всесвітній день психічного здоров'я

11 жовтня День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби

11 жовтня День художника

12 жовтня День кадрового працівника

15 жовтня Міжнародний день кредитних спілок

16 жовтня Всесвітній день продовольства

18 жовтня День працівників харчової промисловості

23 жовтня День рекламіста

25 жовтня День маркетолога

25 жовтня День автомобіліста і дорожника

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День захисника вітчизни в якості улюбленого свята вказали 13% респондентів.