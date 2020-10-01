У жовтні українці відпочиватимуть десять днів

Кожен третій день протягом місяця буде вихідним
У жовтні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 20 робочих і 10 вихідних днів. Кількість вихідних буде більше завдяки одному святкового дня.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.
Згідно з законом, додатковим вихідним днем буде понеділок, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України.
Зазначимо, День захисника України став офіційним святом у 2015 році.
Крім того, 14 жовтня є офіційною датою заснування Української повстанської армії (УПА).
Також 14 жовтня відзначається День українського козацтва. Здавна в цей день в Україні також відзначається велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва за цим святом закріпилася ще й другу назву - Козацька Покрова.
Крім того, в жовтні відзначаються такі свята:
Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).
Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у 2020 році День захисника вітчизни в якості улюбленого свята вказали 13% респондентів.