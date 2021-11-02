В октябре поддержка ОПЗЖ снизилась, "ЕС" и "УДАР" выросла, - опрос

"Слугу народа" готовы поддержать 20% избирателей среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Европейская солидарность" - 15,8% украинцев, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12%, "Батькивщина" - 10,9%. За партию "Сила и честь" готовы отдать голоса 6,4% избирателей, за партию Мураева "Наши" - 6,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%.

"УДАР Виталия Кличко" находится на грани прохождения в Верховную раду. Его поддержка составляет 4,2%. С учетом статистической погрешности эта партия может преодолеть 5% барьер.

Поддержка других политических сил составляет менее 4%.

По сравнению с сентябрьским исследованием "Рейтинга", поддержка "Слуги народа" уменьшилась на 5,4%, ОПЗЖ - на 0,4%. Другие политические силы, имеющие шансы пройти в парламент, улучшили свои позиции.

Опрос проводился 21-23 октября 2021 года методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). В опросе приняли участие 2,5 тыс. украинцев старше 18 лет из всех областей Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Репрезентативность с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0.