Свежий президентский рейтинг: за кого проголосуют украинцы

Если бы выборы президента Украины прошли в конце октября 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 25,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом сентября (31,1%) рейтинг действующего президента снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Кроме того, 14,1% респондентов поддержали бы Петра Порошенко (в начале сентября - 13,3%), Юлю Тимошенко - 10,1% (в начале сентября - 9,2%), Юрия Бойко - 9,5%, (в начале сентября - 10,9%), Дмитрия Разумкова - 7,3%, (в начале сентября - 3,1%).

Еще 7,1% проголосовали бы за Игоря Смешко, 6,0% - за Евгения Мураева, 5,1% - Владимира Гройсмана, 4,3% - Анатолия Гриценко, 3,9% - Олега Ляшко. 2,0% - Олега Тягнибока, 1,5% - Андрея Садового.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.