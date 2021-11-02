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У жовтні підтримка ОПЗЖ знизилась, "ЄС" та "УДАРу" зросла, - опитування

Автор: Наталія Гурковська

Якби вибори до Верховної ради відбулися наприкінці жовтня 2021 року, то до парламенту могли б потрапити до 9 партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Слугу народу" готові підтримати 20% виборців серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором, "Європейську солідарність" - 15,8% українців, "Опозиційну платформу - За життя" - 12%, "Батьківщину" - 10,9%. За партію "Сила і честь" готові віддати голоси 6,4% виборців, за партію Мураєва "Наші" - 6,3%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%.

"УДАР Віталія Кличка" знаходиться на межі проходження до Верховної ради. Його підтримка становить 4,2%. З урахуванням статистичної похибки ця партія може подолати 5%-й бар’єр.

Підтримка інших політичних сил становить менше 4%.

Порівняно з вересневим дослідженням "Рейтингу", підтримка "Слуги народу" зменшилася на 5,4%, ОПЗЖ - на 0,4%. Інші політичні сили, які мають шанси пройти до парламенту, покращили свої позиції.

Опитування проводилося 21-23 жовтня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). В опитуванні взяли участь 2,5 тис. українців старше 18 років з усіх областей України, за виключенням тимчасово окупованих територій. Репрезентативність з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України пройшли в кінці жовтня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 25,1% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. У порівнянні з початком вересня (31,1%) рейтинг чинного президента знизився.

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