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У жовтні НАБУ скерувало до суду сім кримінальних проваджень

Новини » Політика    08.11.2018 - 20:46
Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/nabu.gov.ua)

Всього детективи НАБУ розслідують 730 кримінальних проваджень

Протягом жовтня до суду було скеровано сім справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Зокрема, йдеться про "бурштинову справу" за обвинуваченням у одержанні хабара за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Також у жовтні до суду потрапили матеріали справи заводу "Краян" за фактами заволодіння коштами місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян".

Крім того, детективи бюро передали до суду справу за обвинуваченням судді Голосіївського районного суду Києва та особи-посередника в отриманні неправомірної вигоди.

Всього ж станом на кінець жовтня у роботі детективів НАБУ перебуває 730 кримінальних проваджень. Детективи та прокурори бюро звинувачують 276 осіб у вчиненні правопорушень у межах 166 справ. Всі вони були скеровані до судових інстанцій раніше. У вчиненні корупційних злочинів підозрюють 143 особи.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) нещодавно завершили розслідування щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна. До суду справу передадуть тоді, коли сторона обвинувачення та його захист ознайомляться із матеріалами кримінального провадження.

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