В октябре 54 депутата пропустили 90% голосований Рады, - КИУ

Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Часто политики не голосовали, хотя официально были зарегистрированы на заседании

В октябре 54 народные депутаты ВРУ почти не голосовали, пропустив 90% голосований. Из них 14 - не проголосовали ни разу за месяц, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета избирателей Украины.

Как сообщается, нулевые показатели голосований у Вадима Рабиновича, Константина Жеваго, Дмитрия Яроша, Льва Пидлисецкого, Романа Зварыча, Глеба Загория, Ефима Звягильского, Дмитрия Голубова.

"Ни разу не проголосовали депутаты-беглецы: Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко. Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, которую удерживают под стражей", - говорится в сообщении.

Фото: 14 нардепов не проголосовали ни разу за месяц (cvu.org.ua)

По данным веб-сайта парламента, официально они пропустили голосование по неизвестным причинам, то есть, не из-за болезни или командировки.

Кроме того, часть известных депутатов проголосовали лишь несколько раз за месяц.

"Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 5,4% голосований), Андрей Билецкий (7,3%), Виталий Хомутынник (7,6%), Евгений Мураев (7,6%), Сергей Кивалов (8,8%), Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгий (9,4%), Андрей Лозовой (10,2%)", - добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что часто политики не голосовали, хотя официально были зарегистрированы на заседании.

Больше всего депутатов, которые пропустили 90% голосований в группе "Воля народа" (8 человек) и фракции "Оппозиционный блок" (11 человек).

Всего в октябре состоялось двенадцать пленарных заседаний ВР, на которых было проведено 275 голосований.

Напомним, в сентябре в Верховной раде 46 народных депутатов почти не голосовали, пропустив 90% голосований. Из них 11 - не проголосовали ни разу за месяц.

Ранее в КИУ сообщили, что Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ), "Оппозиционный блок" и "Батькивщина" активно покупают рекламу на телевидении за государственные средства.