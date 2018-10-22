У жовтні 54 депутати пропустили 90% голосувань Ради, - КВУ

Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Часто політики не голосували, хоч офіційно були зареєстровані на засіданні

У жовтні 54 народні депутати ВРУ майже не голосували, пропустивши 90% голосувань. Із них 14 - не проголосували жодного разу за місяць, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Комітету виборців України.

Як повідомляється, нульові показники голосувань у Вадима Рабіновича, Костянтина Жеваго, Дмитра Яроша, Лева Підлісецького, Романа Зварича, Гліба Загорія, Юхима Звягільського, Дмитра Голубова.

"Жодного разу не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень, а також Надія Савченко, яку утримують під вартою", - йдеться у повідомленні.

Фото: 14 нардепів не проголосували ні разу за місяць (cvu.org.ua)

За даними веб-сайту парламенту, офіційно вони пропустили голосування з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження.

Окрім того, частина відомих депутатів проголосували лише кілька разів за місяць.

"Серед них Дмитро Добкін (взяв участь в 5,4% голосувань), Андрій Білецький (7,3%), Віталій Хомутиннік (7,6%), Євгеній Мураєв (7,6%), Сергій Ківалов (8,8%), Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгий (9,4%), Андрій Лозовой (10,2%)", - додали у прес- службі.

Також зазначається, що часто політики не голосували, хоч офіційно були зареєстровані на засіданні.

Найбільше депутатів, що пропустили 90% голосувань, у групі "Воля народу" (8 осіб) та фракції "Опозиційний блок" (11 осіб).

Всього у жовтні відбулося дванадцять пленарних засідань ВР, на яких було проведено 275 голосувань.

Нагадаємо, у вересні у Верховній раді 46 народних депутатів майже не голосували, пропустивши 90% голосувань. З них 11 - не проголосували ні разу за місяць.

Раніше в КВУ повідомили, що Радикальна партія Олега Ляшка (РПЛ), "Опозиційний блок" і "Батьківщина" активно купують рекламу на телебаченні за державні кошти.