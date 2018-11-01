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Октябрь вошел в десятку самых теплых за 137 лет метеонаблюдений в Киеве

Новости » Общество    01.11.2018 - 14:51
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В середине октября было побито 5 температурных рекордов

Среднемесячная температура октября в Киеве составила +10,7 градусов, что выше климатической нормы на 2,6 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную климатическую обсерваторию.

"Нынешний октябрь занял 9 позицию среди самых теплых в Киеве с 1881 года", - отметили в обсерватории, напомнив, что самым теплым остается октябрь 1935 года, когда средняя месячная температура была выше нынешней на 1,7 градусов.

В октябре 2018 года холоднее всего было 1 числа когда минимальная температура опускалась под утро до +2,4 градуса, а теплее всего - 17 октября, когда максимальная температура достигла после полудня +24,0 градуса. Это был самый теплый день нынешнего "бабьего лета". В середине октября были побиты 5 температурных рекордов.

По данным обсерватории в Киеве за месяц выпало 18 мм осадков, что составило половину климатической нормы.

Напомним, что по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая осень началась в Киеве только 23 сентября. Таким образом метеорологическое лето в Киеве, которое началось 29 апреля, завершилось 22 сентября и в целом длилось 147 дней. Климатологи обсерватории определили, что оно было на 28 дней больше нормы.

Отметим, что нынешнее "бабье лето" в Киеве продолжалось с 7 октября по 20 октября и запомнится почти летней погодой.

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