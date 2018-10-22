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Кліматологи зафіксували кінець "бабиного літа" в Києві

Новини » Суспільство    22.10.2018 - 16:24
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бабине літо в Києві тривало близько двох тижнів

Цьогорічне "бабине літо" в Києві тривало з 7 жовтня по 20 жовтня запам’ятається майже літньою погодою, адже у середині місяця побито п'ять температурних рекордів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну кліматичну обсерваторію.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 21 жовтня максимальна температура дещо перевищила +13 градусів, а мінімальна опустилась нижче +10 градусів.

"Зважаючи на це, середньодобова температура повітря становила  лише +11 градусів, таким чином у неділю до Києва повернулась метеорологічна осінь", - йдеться в повідомленні обсерваторії.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії 7 жовтня максимальна температура повітря в столиці сягнула +20 градусів, а середня добова перевищила +13 градусів, що означає прихід "бабиного літа".

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна осінь почалася в Києві тільки 23 вересня. Таким чином метеорологічне літо в Києві, яке розпочалося 29 квітня, завершилося 22 вересня і в цілому тривало 147 днів. Кліматологи обсерваторії визначили, що воно було на 28 днів більше норми.

 

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