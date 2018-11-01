ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Жовтень увійшов до десятки найтепліших за 137 років метеоспостережень у Києві

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 14:51
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У середині жовтня було побито 5 температурних рекордів

Середньомісячна температура жовтня у Києві становила +10,7 градусів, що вище за кліматичну норму на 2,6 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну кліматичну обсерваторію.

"Цьогорічний жовтень посів 9 позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року", - зазначили в обсерваторії, нагадавши, що найтеплішим залишається жовтень 1935 року, коли середня місячна температура була вищою за нинішню на 1,7 градусів.

У жовтні 2018 року найхолодніше було 1 числа коли мінімальна температура опустилась під ранок до +2,4 градусів, а найтепліше - 17 жовтня, коли максимальна температура досягла після полудня +24,0 градуси. Це був найтепліший день цьогорічного "бабиного літа". У середині жовтня було побито 5 температурних рекордів.

За даними обсерваторії у Києві за місяць випало лише 18 мм опадів, що склало половину кліматичної норми.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна осінь почалася в Києві тільки 23 вересня. Таким чином метеорологічне літо в Києві, яке розпочалося 29 квітня, завершилося 22 вересня і в цілому тривало 147 днів. Кліматологи обсерваторії визначили, що воно було на 28 днів більше норми.

Відзначимо, що цьогорічне "бабине літо" в Києві тривало з 7 жовтня по 20 жовтня і запам’ятається майже літньою погодою.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку до 5 листопада Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +22
Новини України Гідрометцентрметеорология
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся