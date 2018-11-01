Жовтень увійшов до десятки найтепліших за 137 років метеоспостережень у Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У середині жовтня було побито 5 температурних рекордів

Середньомісячна температура жовтня у Києві становила +10,7 градусів, що вище за кліматичну норму на 2,6 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну кліматичну обсерваторію.

"Цьогорічний жовтень посів 9 позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року", - зазначили в обсерваторії, нагадавши, що найтеплішим залишається жовтень 1935 року, коли середня місячна температура була вищою за нинішню на 1,7 градусів.

У жовтні 2018 року найхолодніше було 1 числа коли мінімальна температура опустилась під ранок до +2,4 градусів, а найтепліше - 17 жовтня, коли максимальна температура досягла після полудня +24,0 градуси. Це був найтепліший день цьогорічного "бабиного літа". У середині жовтня було побито 5 температурних рекордів.

За даними обсерваторії у Києві за місяць випало лише 18 мм опадів, що склало половину кліматичної норми.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна осінь почалася в Києві тільки 23 вересня. Таким чином метеорологічне літо в Києві, яке розпочалося 29 квітня, завершилося 22 вересня і в цілому тривало 147 днів. Кліматологи обсерваторії визначили, що воно було на 28 днів більше норми.

Відзначимо, що цьогорічне "бабине літо" в Києві тривало з 7 жовтня по 20 жовтня і запам’ятається майже літньою погодою.