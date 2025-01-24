Оксфордський університет визначив слово року і найпопулярніший сленг серед дітей

Найпопулярніші серед дітей слова у 2024 році

Експерти й науковці з Оксфордського університету щороку відстежують:

як розвивається мова, якою користуються діти;

як вони її використовують, щоб відображати емоції та переживання.

У 2024 році під час чергового дослідження у Великій Британії було опитано понад 6000 дітей віком від 6 до 14 років. Спершу їх просили запропонувати слово, яке б могло стати словом року.

Виходячи з наданих відповідей і тем, які згадувались найчастіше, науковці склали остаточний список із трьох слів, за які попросили проголосувати ще раз - обрати слово, якому діти віддають перевагу.

У підсумку дослідники отримали такі результати:

за слово kindness - у перекладі з англійської "доброта" - проголосували 61% опитаних;

за вираз artificial intelligence - "штучний інтелект" - 25%;

за слово conflict - "конфлікт" - 7%.

Отже, словом 2024 року серед дітей було визнано слово kindness - "доброта".

"Наше опитування дітей показало, що причиною вибору "доброти" є психічне здоров'я, тоді як вчителі також відзначили зростаюче усвідомлення молодими людьми ширшого впливу доброти на ментальне благополуччя", - розповіли в Оxford University Press.

Водночас згадки про глобальне насильство та поточні конфлікти, на думку науковців, "ще більше підкреслили, наскільки діти чутливі до поточних подій".

Уточнюється, що відповідаючи на запитання про те, чому вони обрали слово "доброта", респонденти часто використовували такі слова, як "потрібно" і "слід" (наприклад: "У світі стільки всього відбувається, що нам усім потрібно бути добрими один до одного").

Крім того, дослідники попросили дітей обрати їхнє улюблене сленгове слово. Більше чверті респондентів (28%) обрали slay - "слей", що означає схвалення та підтримку.

Науковці розповіли, що це слово з'явилося у сленгу лише впродовж останніх двох років, проте у 2024 році дітей, які проголосували за нього, стало більше на 16%. На думку експертів, це - досить значне зростання.