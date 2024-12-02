Оксфордський словник обрав слово 2024 року: що таке brain rot

Оксфордський словник оголосив словом 2024 року термін brain rot (з англійської - "гниття мозку").Термін, що символізує стурбованість суспільства впливом низькоякісного контенту, переміг у голосуванні, де взяли участь понад 37 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Рекордне голосування

Вибір переможця став результатом голосування, в якому взяли участь понад 37 000 людей. Слово було відібрано зі шорт-листа із шести термінів, підготовленого видавництвом Oxford University Press, відповідальним за Оксфордський словник англійської мови.

Що означає brain rot

Термін описує ймовірне погіршення психічного або інтелектуального стану людини через надмірне споживання матеріалу, який вважається тривіальним або простим. Останніми роками він набув широкої популярності, особливо серед молоді, і став символом небезпек цифрової епохи.

"Brain rot підкреслює одну з імовірних загроз віртуального життя та способу, яким ми проводимо вільний час. Цей термін став частиною культурної розмови про людство і технології. Не дивно, що він отримав підтримку такої кількості людей", - зазначив президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

Популярність серед молоді

Також brain rot став особливо популярним серед поколінь Z та Альфа - тих, хто активно створює і споживає цифровий контент. Попри удавану новизну, перше зареєстроване використання терміна датується 1854 роком і зустрічається в книзі Генрі Девіда Торо "Уолден".

Окрім brain rot, до фінального списку увійшли:

demure - термін, який описує стриману або відповідальну поведінку;

dynamic pricing - зміна вартості продукту або послуги залежно від попиту;

- зміна вартості продукту або послуги залежно від попиту; lore - сукупність фактів та інформації;

- сукупність фактів та інформації; romantasy - жанр, що поєднує елементи любові та фентезі;

- жанр, що поєднує елементи любові та фентезі; slop - низькоякісний контент, створений за допомогою штучного інтелекту.

Вибір слова року також став відображенням настроїв і тенденцій суспільства, що підтверджують попередні лауреати:

2023 рік - rizz (скорочення від charisma, "харизма");

2022 рік - goblin mode (режим гобліна);

2021 рік - vax (вакцинація).

Конкуренти з Кембриджського словника

Варто зазначити, що місяцем раніше Кембриджський словник оголосив своїм словом року термін manifest, пов’язаний із трендом на візуалізацію цілей задля їх досягнення.

Оксфордський вибір 2024 року підкреслює зростаючий вплив соціальних мереж і низькоякісного контенту на сучасне суспільство, особливо на молодь.