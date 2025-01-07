В Україні визначили слово 2024 року: що означає термін “бусифікація”

Словник сучасної української мови та сленгу оголосив слово "бусифікація" словом 2024 року. Цей неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою, став одним із найпопулярніших і найобговорюваніших у суспільстві протягом року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мислово".

Термін вказує на виклики та проблеми з мобілізаційними процесами в Україні, де акцент іноді зміщується з якісних показників і прав людини на кількісні вимоги.

Слово "бусифікація" утворене від "бус" (мікроавтобус, який часто асоціюється з мобілізацією) та суфіксоїда "-іфікація", який означає дію або процес перетворення. Аналогічно побудовані терміни "русифікація" чи "верифікація".

Інші претенденти на слово року

Цьогоріч майже всі номінанти були пов’язані з війною Росії проти України. Серед найяскравіших претендентів:

СЗЧ (самовільне залишення частини) - як реакція на недоліки мобілізаційної системи.

- як реакція на недоліки мобілізаційної системи. Курська операція - найбільш успішна військова операція України, яка змінила глобальну думку про нашу державу.

- найбільш успішна військова операція України, яка змінила глобальну думку про нашу державу. втома - символ виснаження в умовах затяжної війни.

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- корупційний скандал із медико-соціальними комісіями, що став показовим явищем. популізм - як характеристика низки програм, пов’язаних із соціальною підтримкою та політичними обіцянками.

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Традиція обрання слова року

Словник "Мислово" існує з 2012 року і спеціалізується на фіксації сучасних неологізмів, сленгу та інших явищ української мови. Слово року визначають щорічно за популярністю та соціальною значущістю.

У 2023 році переможцем стало слово "мобілізація".