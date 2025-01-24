Оксфордский университет определил слово года и самый популярный сленг среди детей

Самые популярные среди детей слова в 2024 году

Эксперты и ученые из Оксфордского университета ежегодно отслеживают:

как развивается язык, которым пользуются дети;

как они его используют, чтобы отражать эмоции и переживания.

В 2024 году во время очередного исследования в Великобритании было опрошено более 6000 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Сначала их просили предложить слово, которое могло бы стать словом года.

Исходя из предоставленных ответов и тем, которые упоминались чаще всего, ученые составили окончательный список из трех слов, за которые попросили проголосовать еще раз - выбрать слово, которое детям нравится больше всего.

В итоге исследователи получили следующие результаты:

за слово kindness - в переводе с английского "доброта" - проголосовали 61% опрошенных;

за выражение artificial intelligence - "искусственный интеллект" - 25%;

за слово conflict - "конфликт" - 7%.

Следовательно, словом 2024 года среди детей было признано слово kindness - "доброта".

"Наш опрос детей показал, что причиной выбора "доброты" является психическое здоровье, тогда как учителя также отметили растущее осознание молодыми людьми более широкого влияния доброты на ментальное благополучие", - рассказали в Оxford University Press.

В то же время упоминания о глобальном насилии и текущих конфликтах, по мнению ученых, "еще больше подчеркнули, насколько дети чувствительны к текущим событиям".

Уточняется, что отвечая на вопрос о том, почему они выбрали слово "доброта", респонденты часто использовали такие слова, как "нужно" и "следует" (например: "В мире столько всего происходит, что нам всем нужно быть добрыми друг к другу").

Кроме того, исследователи попросили детей выбрать их любимое сленговое слово. Более четверти респондентов (28%) выбрали slay - "слей", что означает одобрение и поддержку.

Ученые рассказали, что это слово появилось в сленге только в течение последних двух лет, однако в 2024 году детей, проголосовавших за него, стало больше на 16%. По мнению экспертов, это - довольно значительный рост.