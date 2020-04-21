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В Оксфорде начинают испытания вакцины от коронавируса на людях

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 20:08
В Оксфорде начинают испытания вакцины от коронавируса на людях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Испытания начнутся 23 апреля

Ученые Оксфордского университета в четверг, 23 апреля, приступят к испытаниям потенциальной вакцины от коронавируса на людях. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Independent.

По словам Хэнкока, Минздрав Британии выделил оксфордским ученым 20 миллионов фунтов на клинические испытания, еще 22,5 миллиона были выделены на исследования в Имперском колледже Лондона.

"Вакцина из оксфордского проекта будет испытана на людях с этого четверга. В долгосрочной перспективе лучший способ победить коронавирус - это вакцина. Великобритания находится на передовой глобальных усилий. Мы вложили больше денег, чем любая другая страна, в глобальный поиск вакцины. И, несмотря на усилия во всем мире, две из ведущих разработок вакцин происходят здесь - в Оксфорде и Империале. Оба эти многообещающих проекта быстро прогрессируют, и я сказал ведущим их ученым, что мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их", - сказал Хэнкок.

Ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании запустили в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса COVID-19, разрабатываемую в Оксфорде. Согласно планам, к сентябрю должно быть изготовлено около миллиона доз вакцины, к тому времени будут завершены клинические испытания.

Ранее в Британии началось самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. В исследовании "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Британии.

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