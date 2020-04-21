В Оксфорді починають випробування вакцини проти коронавірусу на людях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Випробування почнуться 23 квітня

Вчені Оксфордського університету у четвер, 23 квітня, приступлять до випробувань потенційної вакцини проти коронавірусу на людях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок, передає Independent.

За словами Хенкока, Моз Британії виділив оксфордським ученим 20 мільйонів фунтів на клінічні випробування, ще 22,5 мільйона були виділені на дослідження в Імперському коледжі Лондона.

"Вакцина з оксфордського проекту буде випробувано на людях з цього четверга. У довгостроковій перспективі кращий спосіб перемогти коронавірус - це вакцина. Великобританія знаходиться на передовій глобальних зусиль. Ми вклали більше грошей, ніж будь-яка інша країна в глобальний пошук вакцини. І, незважаючи на зусилля у всьому світі, дві з провідних розробок вакцин відбуваються тут - в Оксфорді і Імперіалі. Обидва ці багатообіцяючих проекту швидко прогресують, і я сказав провідним їх вченим, що ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх", - сказав Хенкок.

Раніше РБК-Україна писало, що у Великобританії запустили в масове виробництво потенційну вакцину проти коронавірусу COVID-19, що розробляється в Оксфорді. Згідно з планами, до вересня має бути виготовлено близько мільйона доз вакцини, до того часу будуть завершені клінічні випробування.

Раніше в Британії почалося найбільша в світі випробування препаратів для лікування пацієнтів з коронавірусом COVID-19. У дослідженні "Відновлення" беруть участь більше 5 тис. пацієнтів 165 лікарнях по всій Британії.