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В Британии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 16:26
В Британии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

К сентябрю планируют изготовить миллион доз

В Великобритании запустили в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса COVID-19, которая еще не прошла клинические испытания. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что на данный момент потенциальная вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. До сентября, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.

"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи разных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - сообщил профессор университета Адриан Хилл.

На данный момент ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях. В случае неудачи, потери от производства препарата составят десятки миллионов фунтов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Великобритании началось самое масштабное в мире испытание препаратов для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. В исследовании "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Британии.

Также сообщалось, что в США успешно прошли испытания препарата Remdesivir для борьбы с коронавирусом. Пациенты выздоравливали менее чем за неделю.

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