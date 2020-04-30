Окружной суд Киева признал, что генпрокуратура и НАБУ незаконно открыли дело против Писарука

Дело против экс-первого заместителя главы Национального банка Украины Александра Писарука о предоставлении и якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, выданного "ВиЭйБи банку" Олега Бахматюка, было возобновлено незаконно. Об этом говорится в решении Окружного административного суда города Киева, передает РБК-Украина.

Окружной административный суд города Киева своим решением № 640/475/20 от 22 апреля 2020 признал отсутствующими полномочия бывшего первого заместителя Генерального прокурора Касько на принятие постановления от 18 сентября 2019 об отмене постановления о прекращении уголовного производства от 9 августа 2019 в уголовном производстве № 12016100000001664 от 8 октября 2016. Это решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Таким образом суд закрыл дело о законности восстановления уже расследованного и закрытого решениями судов дела о рефинансировании "ВиЭйБи банка" - прокурор Виталий Каско неправомерно возобновил дело и передал его НАБУ.

Напомним, дело НАБУ против экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарука касалась предоставления стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн банку во время банковского кризиса 2014-2015 годов.

Следствие не установило ни преступного умысла, ни неправомерной выгоды в действиях НБУ - все средства VAB банк направил на выплаты 80 тыс. вкладчиков банка в счет погашения депозитов, что подтверждается данными НБУ и отчетом Фонда гарантирования вкладов.