Окружний суд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука

Справа проти екс-першого заступника голови Національного банку України Олександра Писарука про надання і нібито нецільове використання стабілізаційного кредиту, виданого "Віейбі банку" Олега Бахматюка, було відновлено незаконно. Про це зазначається у рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва, передає РБК-Україна.

Окружний адміністративний суд міста Києва своїм рішенням № 640/475/20 від 22 квітня 2020 визнав відсутніми повноваження колишнього першого заступника Генерального прокурора Касько на прийняття постанови від 18 вересня 2019 про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 9 серпня 2019 у кримінальному провадженні № 12016100000001664 від 8 жовтня 2016. Це рішення опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Таким чином суд закрив справу про законність відновлення вже розслідуваного та закритого рішеннями судів справи про рефінансування "Віейбі банку" - прокурор Віталій Касько неправомірно відновив справу і передав його НАБУ.

Нагадаємо, справа НАБУ проти екс-заступника голови Національного банку Олександра Писарука стосувалася надання стабілізаційного кредиту в 1,2 млрд грн банку під час банківської кризи 2014-2015 років.

Слідство не встановило жодного злочинного наміру, ні неправомірної вигоди у діях НБУ - всі кошти VAB банк направив на виплати 80 тис. вкладників банку в рахунок погашення депозитів, що підтверджується даними НБУ і звітом Фонду гарантування вкладів.