Окружной админсуд вмешивается в работу ГБР и других госорганов, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины зафиксировала вмешательства Окружного административного суда Киева в работу Государственного бюро расследований и других государственных органов власти. Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Фото: презентация ГПУ

Также имеет место вмешательство суда в работу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

"Зафиксировано огромное количество вмешательств в деятельность органов государственной власти. То организованное системное давление на принятие решений судами, влияние на другие органы не имеет ничего общего с правосудием. На это обязательно должна быть реакция, и реакция незамедлительная. Органы, в которые осуществляли вмешательство: это и влияние на принятие решений Конституционным судом, на принятие решений ВККС и ВСП. Фактически в те органы, которые единственные могут влиять на судебную систему и привлечение к дисциплинарной ответственности, на министерства и ведомства, влияние на ГБР. То есть, указывается на то, что с помощью руководства могут давить на кого угодно, вызывать на допросы, чтобы принять те или иные необходимые решения. Огромный объем с признаками преступлений, которым обязательно будет дана оценка", - заявил Горбатюк.

В частности, Генпрокуратура зафиксировала разговоры руководства ОАСК.

"Зафиксированные разговоры могут свидетельствовать о совершении главой и судьями ОАСК коррупционных нарушений, в том числе получения неправомерной выгоды", - добавили в ГПУ.

Напомним, четырем судьям Окружного административного суда города Киева сообщат о подозрении в принятии неправосудных решений. В частности, по словам Горбатюка, эти судьи в ручном режиме принимали решения об увольнении и назначении членов ВККС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыск в Окружном административном суде города Киева, в частности в кабинете главы суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходят по делу возможном совершении уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

Подчеркнем, сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева, включительно с Вовком и судьями, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание якобы из-за болезни.