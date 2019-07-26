Окружний адмінсуд втручається у роботу ДБР та інших держорганів, - ГПУ

Генеральна прокуратура України зафіксувала втручання Окружного адміністративного суду Києва у роботу Державного бюро розслідувань та інших державних органів влади. Про це повідомив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Фото: презентація ГПУ

Також має місце втручання суду у роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

"Зафіксована величезна кількість втручань у діяльність органів державної влади. Той організований системний тиск на прийняття рішень судами, вплив на інші органи не має нічого спільного з правосуддям. На це обов’язково має бути реакція, і реакція негайна. Органи, в які здійснювали втручання: це і вплив на прийняття рішень Конституційним судом, на прийняття рішень ВККС і ВРП. Фактично у ті органи, які єдині можуть впливати на судову систему і притягнення до дисциплінарної відповідальності, на міністерства і відомства, вплив на ДБР. Тобто, вказується на те, що за допомогою керівництва можуть тиснути на будь-кого, викликати на допити, щоб прийняти ті чи інші необхідні рішення. Величезний обсяг з ознаками злочинів, яким обов’язково буде надана оцінка", - заявив Горбатюк.

Зокрема, Генпрокуратура зафіксувала розмови керівництва ОАСК.

"Зафіксовані розмови можуть свідчити про вчинення головою та суддями ОАСК корупційних порушень, у тому числі одержання неправомірної вигоди", - додали в ГПУ.

Нагадаємо, чотирьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва повідомлять про підозру в прийнятті неправосудних рішень. Зокрема, за словами Горбатюка, ці судді в ручному режимі ухвалювали рішення про звільнення і призначення членів ВККС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшук в Окружному адміністративному суді міста Києва, зокрема в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходять у справі про можливе скоєння кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Підкреслимо, відразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва, включно з Вовком і суддями, які визнали незаконною націоналізацію ПриватБанку, не з'явилися на обов'язкове кваліфікаційне оцінювання нібито через хворобу.