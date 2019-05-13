Окружной админсуд рассмотрит дело премии Коболева в июле

Окружной административный суд Киева 1 июля рассмотрит по существу иск о выплате премии главе правления ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, состоялось подготовительное заседание по иску ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" в Государственной аудиторской службы Украины по выплате премии главе правления Андрею Коболеву.

"Суд рассмотрел заявление представителя Национального антикоррупционного бюро Украины о привлечении НАБУ к участию в деле в качестве третьего лица и отказал в его удовлетворении. Также судом было отказано в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании", - отметили в пресс-службе.

Сегодня Окружной админсуд завершил подготовительное производство по делу и назначил на 1 июля рассмотрение дела по существу.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование Государственной аудиторской службы Украины, в котором идет речь в частности о том, что в нарушение Постановления Кабинета министров Украины "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий" главе правления компании Андрею Коболеву было выплачено премии в размере более 228 млн. грн", - говорится в сообщении.

Также в данном требовании указано, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО "НАК "Нафтогаз Украины", было установлено нарушение законодательства, в частности, без оснований списана дебиторская задолженность ОАО "Газпром" на сумму более 11 млн грн, чем был причинен ущерб на указанную сумму.

Напомним, в мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение о выплате премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" относительно транзитного контракта. Общий объем выплат был утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов), он составл 46,3 млн долларов.

Премию получили 41 сотрудник "Нафтогаза", которые прямо или косвенно внесли вклад в победу над "Газпромом".

Кроме того, Киевский апелляционный суд отменил главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву штраф в размере 1,7 тыс. гривен по делу о премии сотрудникам компании.