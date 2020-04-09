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Окружной админсуд получил 11 исков против Кабмина из-за введения карантина

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 18:47
Окружной админсуд получил 11 исков против Кабмина из-за введения карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд решает вопрос об открытии производств по указанным искам

Окружной административный суд города Киева в период получил 11 исков по обжалованию постановления Кабинета министров Украины о введении ограничений во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что все иски были поданы в период с 6 по 9 апреля.

Истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты постановления (о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита), так и целиком все постановление.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производств по указанным искам.

Напомним, с 12 марта Кабинет министров Украины ввел карантин на территории страны. Изначально предполагалось, что он продлиться три недели - до 3 апреля. Однако позже правительство приняло решение продлить карантин в Украине до 24 апреля.

Кроме того, Кабмин внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина.

Отметим, по состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая коронавируса. За минувшие сутки выявили 224 больных. Жертвами коронавируса стали 57 человек.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОкружной административный судКоронавирускарантин
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