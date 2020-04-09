ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Окружний адмінсуд отримав 11 позовів проти Кабміну через введення карантину

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 18:47
Окружний адмінсуд отримав 11 позовів проти Кабміну через введення карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суд вирішує питання про відкриття проваджень за вказаними позовами

Окружний адміністративний суд міста Києва у період отримав 11 позовів щодо оскарження постанови Кабінету міністрів України про введення обмежень під час карантину через коронавірус. Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що всі позови були подані в період з 6 по 9 квітня.

Позивачі просять суд визнати протиправними як окремі пункти постанови (про заборону регулярних перевезень, відвідання парків, скверів, роботи громадського харчування), так і цілком всі постанова.

Зараз суд вирішує питання про відкриття проваджень за вказаними позовами.

Нагадаємо, з 12 березня Кабінет міністрів України ввів карантин на території країни. Спочатку передбачалося, що він триватиме три тижні - до 3 квітня. Проте пізніше уряд прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 24 квітня.

Крім того, Кабмін вніс зміни на постанову про запобігання поширенню коронавіруса, яким вводяться більш жорсткі обмеження на період карантину.

Зазначимо, станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 224 хворих. Жертвами коронавірусу стали 57 людей.

Кабмін зняв обмеження на роботу будівельників і хімчисток У трьох областях України можуть ввести комендантську годину
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОкружной административный судКоронавірускарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся