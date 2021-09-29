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В Окружном админсуде Киева заявили, что Вовка оштрафовали незаконно

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Киев, Среда 29 сентября 2021 18:41
В Окружном админсуде Киева заявили, что Вовка оштрафовали незаконно Фото: ОАСК прокомментировал штраф в отношении Павла Вовка (facebook.com/Павло Волк)
Автор: Дмитрий Левицкий

Окружной административный суд Киева отреагировал на решение Высшего антикоррупционного суда о наложении штрафа на Павла Вовка. Речь о главе ОАСК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

В ОАСК утверждают, что наложение на Вовка штрафа в размере 4540 гривен является незаконным, потому что глава суда якобы "не имеет статуса подозреваемого по делу по которому его якобы вызвали".

Напомним, Вовка оштрафовали за то, что он не явился на заседания суда.

До этого, в САП объясняли, почему Вовка не могут доставить в суд принудительно.

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Павел Вовк
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