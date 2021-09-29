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В Окружному адмінсуді Києва заявили, що Вовка оштрафували незаконно

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Київ, Середа 29 вересня 2021 18:41
В Окружному адмінсуді Києва заявили, що Вовка оштрафували незаконно Фото: ОАСК прокоментував штраф щодо Павла Вовка (facebook.com/Павло Вовк)
Автор: Дмитро Левицький

Окружний адміністративний суд Києва відреагував на рішення Вищого антикорупційного суду щодо накладення штрафу на Павла Вовка. Мова про голову ОАСК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

В ОАСК стверджують, що накладення на Вовка штрафу у розмірі 4540 гривень є незаконним, бо глава суду нібито "не має статусу підозрюваного у справі щодо якої його нібито викликали".

Нагадаємо, Вовка оштрафували за те, що він не з'явився на засідання суду.

До цього, у САП пояснювали, чому Вовка не можуть доставити в суд примусово.

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Павло Вовк
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