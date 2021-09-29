В Окружному адмінсуді Києва заявили, що Вовка оштрафували незаконно
Фото: ОАСК прокоментував штраф щодо Павла Вовка (facebook.com/Павло Вовк)
Окружний адміністративний суд Києва відреагував на рішення Вищого антикорупційного суду щодо накладення штрафу на Павла Вовка. Мова про голову ОАСК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.
В ОАСК стверджують, що накладення на Вовка штрафу у розмірі 4540 гривень є незаконним, бо глава суду нібито "не має статусу підозрюваного у справі щодо якої його нібито викликали".
Нагадаємо, Вовка оштрафували за те, що він не з'явився на засідання суду.
До цього, у САП пояснювали, чому Вовка не можуть доставити в суд примусово.