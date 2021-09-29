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Суд оштрафовал главу ОАСК Вовка

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Киев, Среда 29 сентября 2021 14:33
Суд оштрафовал главу ОАСК Вовка Фото: глава ОАСК Павел Вовк (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд наложил на главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка денежное взыскание. Его оштрафовали на 4540 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ВАКС.

Постановление вступает в законную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о наложении денежного взыскания на главу Окружного административного суда Киева. Примененное денежное взыскание составляет 2 размера прожиточных минимума для трудоспособных лиц, то есть 4 540 гривен", - говорится в сообщении.

В суде сообщили, что подозреваемый имеет право подать ходатайство об отмене постановления о наложении на него денежного взыскания в порядке, предусмотренном ст. 147 УПК Украины.

Напомним, в САП объяснили, почему не могут доставить в суд главу ОАСК Вовка.

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